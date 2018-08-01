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Pussy Riot отпустили из столичного отдела полиции

1 Августа 2018 в 09:54
Pussy Riot отпустили из столичного отдела полиции

Активисты Pussy Riot отпущены из отдела полиции после отказа суда рассматривать их административные дела. Об этом написал в Twitter один из задержанных Пётр Верзилов.

«Прямо сейчас нас вчетвером освобождают из отдела полиции «Лужники», — цитирует его «Свободная пресса».

Напомним, участники панк-группы отбывали 15 суток ареста после акции «Милиционер вступает в игру», проведённой на футбольном поле во время финального матча между Францией и Хорватией на ЧМ-2018. После освобождения, 30 июля, их снова задержали.

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