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Пушков высказался по поводу «ядерной кнопки» на столе у Ким Чен Ына

1 Января 2018 в 18:47
Пушков высказался по поводу «ядерной кнопки» на столе у Ким Чен Ына

Заявление лидера КНДР о завершении формирования ядерных сил страны говорит о том, что «ядерный покер продолжается». Такое мнение высказал 1 января член Совфеда Алексей Пушков.

««1-ая новость года: Ким заявил, что все США уязвимы для удара КНДР, ядерная кнопка — у него на столе. Ядерный покер продолжается, ставки растут», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.


Ранее Ким Чен Ын в ходе новогоднего обращения к народу заявил, что формирование в стране ядерных сил закончено, а «ядерная кнопка» находится у него на столе, пишет Газета.ру

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