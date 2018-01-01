Пушков высказался по поводу «ядерной кнопки» на столе у Ким Чен Ына

Заявление лидера КНДР о завершении формирования ядерных сил страны говорит о том, что «ядерный покер продолжается». Такое мнение высказал 1 января член Совфеда Алексей Пушков.

««1-ая новость года: Ким заявил, что все США уязвимы для удара КНДР, ядерная кнопка — у него на столе. Ядерный покер продолжается, ставки растут», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.







1-ая новость года: Ким заявил, что все США уязвимы для удара КНДР,ядерная кнопка -у него на столе. Ядерный покер продолжается, ставки растут — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 января 2018 г.

Ранее Ким Чен Ын в ходе новогоднего обращения к народу заявил, что формирование в стране ядерных сил закончено, а «ядерная кнопка» находится у него на столе, пишет Газета.ру