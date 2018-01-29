Пушков уточнил, кто может мечтать о лишении РФ права вето в ООН

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Совет Федераций отреагировал на реплику спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера. Тот заявил, что Россию не будут пытаться лишить права вето в ООН из-за ее позиции по вводу миротворцев в Донбасс. Как пояснил сенатор Алексей Пушков, «Мечтать о лишении России права вето в ООН могут только глава МИД Украины и люди, ничего не смыслящие ни в мировой политике, ни в международном праве», — написал Пушков в соцсетях. Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ограничить Россию в праве голосования, сообщает Ura.ru. Волкер уверил, что Россия имеет право вето в ООН и он не думает, что «кто-то будет пытаться это изменить».



Волкер также заявлял, что Россию не будут пытаться лишить права вето в ООН из-за ее позиции по вводу миротворцев в Донбассе.