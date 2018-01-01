Пушков: У цинизма Порошенко нет границ

Новогоднее обращение президента Украины Петра Порошенко к жителям Донбасса является неприкрытым цинизмом. Такое мнение высказал 1 января член Совфеда Алексей Пушков.

«После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что "их дом — Украина". У цинизма, похоже, нет границ», — отметил российский сенатор.





После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что "их дом - Украина". У цинизма, похоже, нет границ — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 января 2018 г.

Ранее Петр Порошенко в новогоднем обращении поздравил жителей Крыма и неподконтрольных территорий в Донбассе. Он, в частности, заявил, что «их дом – Украина».