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Пушков: У цинизма Порошенко нет границ

1 Января 2018 в 13:18
Пушков: У цинизма Порошенко нет границ

Новогоднее обращение президента Украины Петра Порошенко к жителям Донбасса является неприкрытым цинизмом. Такое мнение высказал 1 января член Совфеда Алексей Пушков.

«После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что "их дом — Украина". У цинизма, похоже, нет границ», — отметил российский сенатор.




 Ранее Петр Порошенко в новогоднем обращении поздравил жителей Крыма и неподконтрольных территорий в Донбассе. Он, в частности, заявил, что «их дом – Украина».

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