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Пушков рассказал о шансах Эстонии и Латвии получить компенсацию за «советскую оккупацию»

22 Августа 2018 в 14:10
Пушков рассказал о шансах Эстонии и Латвии получить компенсацию за «советскую оккупацию»

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что у Эстонии и Латвии нет никаких шансов на получение от России компенсации за «советскую оккупацию». На своей странице в твиттере он написал, что, наоборот, страны Балтии должны России.

«Это они нам должны — за освобождение от Гитлера и за создание промышленности, которой там никогда не было» — написал Пушков.

Сенатор добавил, что заявление глав минюстов Латвии и Эстонии имеют чисто пропагандистский характер и направлены на «поддержание высокого градуса русофобии», пишет «Свободная пресса».

Ранее стало известно, что министр юстиции Латвии Дзинтарс Разначс и его эстонский коллега Урмас Рейнсалу собираются добиваться компенсации от России как правопреемницы СССР за ущерб от «советской оккупации». Совместное заявление об этом появилось на сайте министерства юстиции Эстонии, передает Ura.ru. Сумма желаемой выплаты не сообщается.

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