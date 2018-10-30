Пушков рассказал о роли мигрантов в уходе Меркель из политики

Сенатор Алексей Пушков рассказал, почему канцлер Германии Ангела Меркель решила уйти из большой политики. Он написал в Twitter, что основная причина, из-за которой она не будет баллотироваться на пост канцлера, а также откажется от борьбы за кресло лидера ХДС, - мигранты.

«Главная причина — решение принять в ФРГ 1,1 млн беженцев. „Мы справимся“ заверяла она. Не справилась. Кризис с мигрантами стал началом ее заката», — цитирует сенатора «Свободная пресса».

Ранее Ангела Меркель объявила, что не собирается баллотироваться на пост канцлера ФРГ в 2021 году, и заявила об уходе с поста лидера «Христианско-демократического союза», отмечает Ura.ru.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин в эфире НСН рассказал, что таким образом канцлер Германии хочет спасти политическое лицо.