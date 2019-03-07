Пушков ответил на заявление украинского дипломата об Украине как «истоке Европы»

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского посла в Австрии Александра Щербы о том, что Украина «стояла у истоков Европы». По словам сенатора, такого просто не могло быть.

«Украина «в лице Киевской Руси» не могла стоять у истоков Европы. Не было у нее такого «лица». Не могло стоять у истоков то, чего не было. В сочетании «Киевская Русь» есть слово «Русь», а не «Украина». Украина — новообразование», - цитируют «Известия» твиттер Пушкова.

Сенатор также добавил, что постоянные попытки Украины «придать ей ложную легитимность» выглядят нелепо.

Накануне Щерба в ответ на слова кандидата в Европарламент Йоханна Фоггенгубера о том, что Украина никогда не имела отношения к Крыму, заявил, что его страна — единственная часть земной суши, соединенная с полуостровом. Украинский дипломат отметил, что государство называлось не Московская, а Киевская Русь. Москва же в то время была «простым болотом».

Украинский ученый и кандидат исторических наук Андрей Плахонин также заявил, что Щерба выставляет Украину и себя «посмешищем», пишет «Газета.ру».

Ранее экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН прокомментировалвысказывание главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Россия и Белоруссия произошли от Украины.

