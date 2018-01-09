Пушков: Отставка глав МИД и Минобороны Польши снизит накал паранойи

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков посчитал, что смена глав министерств иностранных дел и обороны Польши будет способствовать снижению накала паранойи со стороны Варшавы. Такое сообщение он написал на своей странице в Twitter.

«Отставка глав МИД и МО Польши вряд ли изменит ее курс в отношении России, но может слегка снизить накал паранойи, исходящей из Варшавы», - написал Пушков.

Напомним, ранее стало известно, что в правительстве Польше сменились главы сразу трёх ведомств: оборонного, внешнеполитического, а также финансов, сообщает RT.