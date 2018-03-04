Пушков отреагировал на призыв Волкера о ликвидации ДНР и ЛНР

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков уличил спецпредставителя США по Украине Курта Волкера в незнании Минских соглашений.



«Волкер требует ни много ни мало ликвидировать ЛНР и ДНР. Забыл, видно, что они — часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев в Донбассе не будет. При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю»,- написал сенатор на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее Волкер призвал ликвидировать Донецкую и Луганскую народные республики. Американский дипломат добавил, что средством для разрешения кризиса в Донбассе может быть только ввод миротворцев ООН.