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Пушков отреагировал на призыв Волкера о ликвидации ДНР и ЛНР

4 Марта 2018 в 09:13
Пушков отреагировал на призыв Волкера о ликвидации ДНР и ЛНР

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков уличил спецпредставителя США по Украине Курта Волкера в незнании Минских соглашений.

«Волкер требует ни много ни мало ликвидировать ЛНР и ДНР. Забыл, видно, что они — часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев в Донбассе не будет. При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю»,- написал сенатор на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее Волкер призвал ликвидировать Донецкую и Луганскую народные республики. Американский дипломат добавил, что средством для разрешения кризиса в Донбассе может быть только ввод миротворцев ООН.

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