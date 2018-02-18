Пушков объяснил Порошенко, какой из двух стран больше нужен диалог

Президент Украины Петр Порошенко, говоря о переговорах с Москвой на своих условиях, ошибся в главном: Киеву диалог нужен в большей степени. Такое мнение в ответ на заявление украинского лидера высказал член Совфеда Алексей Пушков.

«Порошенко что-то спутал: Украине переговоры нужны больше, чем России. Киев не в том положении, чтобы ставить условия. Эмоции - не политика», - написал Пушков в Twitter.

Ранее Петр Порошенко заявил, что готов будет вести переговоры с Москвой только после того, как Украина вернет себе Крым и восстановил территориальную целостность, пишут «Известия».