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Пушков объяснил Порошенко, какой из двух стран больше нужен диалог

18 Февраля 2018 в 10:48
Пушков объяснил Порошенко, какой из двух стран больше нужен диалог

Президент Украины Петр Порошенко, говоря о переговорах с Москвой на своих условиях, ошибся в главном: Киеву диалог нужен в большей степени. Такое мнение в ответ на заявление украинского лидера высказал член Совфеда Алексей Пушков.

«Порошенко что-то спутал: Украине переговоры нужны больше, чем России. Киев не в том положении, чтобы ставить условия. Эмоции - не политика», - написал Пушков в Twitter.

Ранее Петр Порошенко заявил, что готов будет вести переговоры с Москвой только после того, как Украина вернет себе Крым и восстановил территориальную целостность, пишут «Известия».

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