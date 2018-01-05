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Пушков назвал «странным» очередное прощание Порошенко с Россией

5 Января 2018 в 16:31
Пушков назвал «странным» очередное прощание Порошенко с Россией

Украинский лидер Петр Порошенко уже неоднократно пытался распрощаться с Россией, да так и не смог. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков после очередного заявления президента Украины.

«Порошенко никак не распрощается с Россией – только об этом и говорит. В Россия по-прежнему – главный торговый партнер Украины. Странное прощание», - заключил сенатор.

Накануне Порошенко в очередной раз напомнил соотечественникам о безвизовом режиме с ЕС. По его мнению, теперь Украина сказала «окончательное «прощай» Российской и Советской империям.

 Впервые Порошенко «попрощался» с Россией в июне 2017 года, пишет Газета.ру

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