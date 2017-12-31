Пушков назвал «постправдой» слова Трампа о достижениях США в Сирии

Заявление президента США Дональда Трампа об освобождении 100% захваченных ИГ территорий в Сирии и Ираке имеет мало общего с реальным положением дел. Такое мнение высказал в своем Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Это «постправда» — псевдореальность, нужная для политических целей», — написал Пушков.







Утверждение Трампа о достижениях США в Сирии имеет мало общего с фактами. Это "пост-правда" - псевдо-реальность, нужная для политич. целей. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 31 декабря 2017 г.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT заявил, что участие коалиции сыграло минимальную роль в борьбе с ИГ (запрещена в России).