Пушков назвал нелогичными действия Варшавы по «Северному потоку-2»

В Варшава ведет себя странно, пытаясь сорвать «Северный поток-2» и при этом требую от России более выгодных условий по поставкам газа. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

«Нельзя вредить и рассчитывать на лучшее отношение. В Варшаве явно не в ладах с логикой», — написал сенатор в своем Twitter.





Польша ведет себя странно: пытается сорвать Северный поток-2, действуя против интересов России, но при этом требует от нас лучших условий для закупок нашего газа. Ей следует сделать выбор. Нельзя вредить и рассчитывать на лучшее отношение. В Варшаве явно не в ладах с логикой. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 января 2018 г.

Ранее президент Польши Анджей Дуда на экономической форуме в Давосе заявил, то Варшава требует таких же цен на Российских газ, какие установлены для Германии, пишет Газета.ру