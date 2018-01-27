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Пушков назвал нелогичными действия Варшавы по «Северному потоку-2»

27 Января 2018 в 10:53
Пушков назвал нелогичными действия Варшавы по «Северному потоку-2»

В Варшава ведет себя странно, пытаясь сорвать «Северный поток-2» и при этом требую от России более выгодных условий по поставкам газа. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

«Нельзя вредить и рассчитывать на лучшее отношение. В Варшаве явно не в ладах с логикой», — написал сенатор в своем Twitter.


Ранее президент Польши Анджей Дуда на экономической форуме в Давосе заявил, то Варшава требует таких же цен на Российских газ, какие установлены для Германии, пишет Газета.ру

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