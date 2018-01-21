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Пушков назвал идею Молдавии «выставить счет» России «логикой паразитов»

21 Января 2018 в 11:29
Пушков назвал идею Молдавии «выставить счет» России «логикой паразитов»

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал намерение Молдавии «выставить счет» России за «оккупацию» Приднестровья.

«Типичная логика паразитов: выдумать предлог и кричать "дайте деньги"! Потуги, обреченные на провал. Пусть даже не думают», - написал сенатор на своей странице в Twitter.

Пушков подчеркнул, что из-за таких высказываний Молдавия может «лишиться российского рынка».

Напомним, ранее председатель молдавского парламента Андриан Канду заявил, что Россия нарушила нормы международного права, и власти Молдавии намерены взыскать с Москвы миллиарды долларов за «оккупацию» Приднестровья.

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