Пушков назвал идею Молдавии «выставить счет» России «логикой паразитов»

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал намерение Молдавии «выставить счет» России за «оккупацию» Приднестровья.



«Типичная логика паразитов: выдумать предлог и кричать "дайте деньги"! Потуги, обреченные на провал. Пусть даже не думают», - написал сенатор на своей странице в Twitter.

Пушков подчеркнул, что из-за таких высказываний Молдавия может «лишиться российского рынка».

Напомним, ранее председатель молдавского парламента Андриан Канду заявил, что Россия нарушила нормы международного права, и власти Молдавии намерены взыскать с Москвы миллиарды долларов за «оккупацию» Приднестровья.