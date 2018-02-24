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Пушков назвал беспределом драку в эфире НТВ

24 Февраля 2018 в 09:19
Пушков назвал беспределом драку в эфире НТВ

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал случившуюся в эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ потасовку между украинским политологом и ведущим.

«Зачем упорно и неустанно приглашать на дебаты укро-радикалов? Выяснить истину? С ними не выяснить. Сблизить позиции? С ними не сблизить. Ради шоу? Но у каждого шоу должны быть пределы. Иначе неизбежно выходит беспредел. Что и вышло», - написал сенатор на своей странице в Twitter.

Напомним, конфликт между политологом Дмитрием Суворовым и телеведущим Андреем Норкиным произошел при обсуждении ситуации на Донбассе.

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