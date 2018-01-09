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Пушков констатировал снижение влияния США на Азию

9 Января 2018 в 11:50
Пушков констатировал снижение влияния США на Азию

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков заявил, что Вашингтон теряет влияние в Азии. По его словам, это происходит «на глазах».

«Пока администрация Трампа ругается с Пакистаном, угрожая ему санкциями, КНР готов строить там свою военную базу. Влияние США в Азии снижается на глазах», - написал Пушков на своей странице в Twitter.

В то же время Пушков подчеркнул, что Соединённым Штатам не нужно обращаться к Пекину или Москве за помощью в решении проблем на Корейском полуострове или в Афганистане, так как Вашингтон считает Китай и Россию противниками, сообщает «Свободная Пресса».

Напомним, 4 января в США было принято решение о заморозке выплат 900 миллионов долларов Пакистану, которые должны были пойти на обеспечение безопансости.

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