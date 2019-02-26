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«Пушистый антистресс»: Пассажирам Домодедово предложили перед полётом обнять собак

26 Февраля 2019 в 20:02
«Пушистый антистресс»: Пассажирам Домодедово предложили перед полётом обнять собак
ФОТО: pikabu.ru

Пассажирам столичного аэропорта Домодедово предложили необычную услугу. Как отмечает агентство городских новостей Москва», люди, страдающие аэрофобией, смогут снять стресс перед полетом, пообщавшись с собаками. Акцию, совместно с авиагаванью, проводит благотворительный фонд помощи животным «Вторая жизнь».

Специальную зону для общения с собаками оборудовали на втором этаже аэропорта. Здесь путешественники смогут снизить уровень стресса и подготовиться к перелету в компании биггля Физзи, хаски Нами и дворняжек Клепы и Луши. В пресс-службе авиагавани отметили, что все собаки живут в семьях с детьми и имеют необходимые медицинские справки.

Напомним, ранее Владимир Путин подарил щенка золотистого ретривера больной аутизмом девочке из Приморья. Об этом сообщается в аккаунте краевой администрации в Instagram. Отмечается, что маленькая хозяйка назвала своего питомца Юки. Как пишут РИА Новости, в пресс-службе администрации пояснили, что собаки этой породы хорошо подходят детям с особенностями развития, потому что у них спокойный и дружелюбный характер. Благодаря этому золотистых ретриверов активно привлекают к реабилитации детей.

С этим утверждением в беседе с НСН согласился заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов. Он отметил, что детям, больным аутизмом, ни в коем случае нельзя дарить, например, бультерьеров. Это должна быть доброжелательная собака, которая позволяет с ней играть и взаимодействовать.

 

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