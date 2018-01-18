Пушилин: ДНР будет укреплять свою государственность

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) намерены и дальше укреплять государственность, невзирая на принятый Верховной радой Украины закон о реинтеграции Донбасса. Об этом, как передает ТАСС, заявил полпред ДНР на переговорах контактной группы по урегулированию в Донбассе Денис Пушилин.

«Уже почти четыре года мы выстраиваем свою государственность. Мы будем дальше укреплять свои позиции. Имеется в виду, в государственном плане», - сказал он.

Напомним, сегодня Верховная рада приняла законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (о реинтеграции Донбасса). В этом документе ДНР и ЛНР называются «временно оккупированными территориями», а действия России квалифицируются как «агрессия против Украины».