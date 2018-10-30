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«Пулково» может получить имя Шнурова

30 Октября 2018 в 20:45
«Пулково» может получить имя Шнурова

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров попал в лонг-лист имен, которыми могут дополнить название аэропорта «Пулково» в Петербурге; всего же в ходе второго этапа конкурса «Великие имена России» общий список кандидатов пополнился 11 именами, предложенными жителями регионов в частном порядке, сообщает РИА «Новости».

На третьем этапе, который стартует 31 октября, ВЦИОМ выявит предпочтения жителей регионов проекта в отношении наиболее популярных имен. Тройки кандидатов по каждому аэропорту, которые назовут большинство респондентов, войдут в шорт-лист для финального голосования. Оно пройдет с 12 по 30 ноября.

Ранее стало известно, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров тайно женился в Санкт-Петербурге. Отмечается, что новой женой Шнурова стала уральская светская львица Ольга Абрамова.

Ранее НСН сообщала, что Русская Пастафарианская Церковь Макаронного Пастриархата, официально зарегистрированная в 2013 году, признала Сергея Шнурова и Александра Невзорова первыми святыми.

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