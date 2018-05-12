Пугачева отговаривала Самойлову от поездки в Лиссабон

Алла Пугачева перед «Евровидением» разговаривала с Юлией Самойловой и рекомендовала ей не ехать на конкурс в Лиссабон. Об этом рассказал журналистам стилист Самойловой Алишер Хозяинов.

«Открою секрет: мы даже с Аллой Борисовной это обсуждали. Она тоже отговаривала Юлю», — заявил стилист «Говорит Москва».

По его словам, в этом году Самойловой подобрали не совсем удачную пеню, поэтому от конкурса в этом году следовало отказаться. Хозяинов считает, что певица, которую Украина не пустила на «Евровидение-2017» и так уже достаточно о себе заявила.