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Пучков возглавил предвыборный штаб врио губернатора Приморья

14 Июля 2018 в 08:33
Пучков возглавил предвыборный штаб врио губернатора Приморья

Экс-глава МЧС Владимир Пучков будет руководить предвыборным штабом временно исполняющего обязанности губернатора Приморья Андрея Тарасенко, передает «Интерфакс».

Ранее региональное отделение «Единой России» выдвинуло Тарасенко кандидатом на досрочные выборы губернатора Приморского края, которые пройдут 9 сентября. После выдвижения Тарасенко сообщил журналистам, что предлагает на пост сенатора от Приморья кандидатуру Пучкова.

В настоящее время сенатором от Приморского края является Светлана Горячева.

Пучков занимал пост главы МЧС РФ до мая 2018 года. Он не был переназначен в новый состав Кабмина, по оценкам экспертов, в том числе из-за трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

Сейчас должность министра занимает Евгений Зиничев.

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