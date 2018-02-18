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Пучков попросил банки списать кредиты погибших в катастрофе Ан-148

18 Февраля 2018 в 16:09
Пучков попросил банки списать кредиты погибших в катастрофе Ан-148

Глава МЧС Владимир Пучков обратился к российским банкам и попросил рассмотреть возможность списания кредитов погибших в авиакатастрофе Ан-148. Об этом он заявил на заседании комиссии рабочей группы по ЧС.

«Я не имею права вмешиваться в работу банковских учреждений. Но рекомендую всем руководителям кредитных организаций все кредиты (погибших) списать», - сказал Пучков.

Также он поручил помочь родственникам погибших, которые являются жителями 19 регионов, решить проблему долгов по ЖКХ.

Ранее в МЧС сообщили, что поисковые работы на месте крушения Ан-148 в Подмосковье завершены, пишет ТАСС.

Самолет «Саратовский авиалиний» с 65 пассажирами и 6 членами экипажа на борту разбился в Подмосковье в прошлое воскресенье. Выживших нет.

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