Пучков попросил банки списать кредиты погибших в катастрофе Ан-148

Глава МЧС Владимир Пучков обратился к российским банкам и попросил рассмотреть возможность списания кредитов погибших в авиакатастрофе Ан-148. Об этом он заявил на заседании комиссии рабочей группы по ЧС.

«Я не имею права вмешиваться в работу банковских учреждений. Но рекомендую всем руководителям кредитных организаций все кредиты (погибших) списать», - сказал Пучков.

Также он поручил помочь родственникам погибших, которые являются жителями 19 регионов, решить проблему долгов по ЖКХ.

Ранее в МЧС сообщили, что поисковые работы на месте крушения Ан-148 в Подмосковье завершены, пишет ТАСС.

Самолет «Саратовский авиалиний» с 65 пассажирами и 6 членами экипажа на борту разбился в Подмосковье в прошлое воскресенье. Выживших нет.



