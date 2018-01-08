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Пучдемон хотел обменять свое появление в суде на возможность возглавить Каталонию

8 Января 2018 в 12:44
Пучдемон хотел обменять свое появление в суде на возможность возглавить Каталонию

Испанский политик Карлос Пучдемон, обвиненный в мятеже и бежавший в Бельгию, был готов пойти с Мадридом на сделку и явиться в Верховный суд в обмен на пост главы региона Каталонии. Правительство Испании условие сделки не приняло, сообщили в окружении политика.

По информации газеты El Confidencial, Пучдемон сделал предложение по обмену правительству Мариано Рахоя. Он обещал лично явиться в суд, однако получил отказ.

Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости, на котором за отделение региона от Испании проголосовали большинство участников. 27 октября правительство Каталонии во главе с Пучдемоном приняло резолюцию о независимости. Мадрид в ответ применил статью 55 Конституции и ограничил самоуправление региона. Пучдемон был отстранен от власти и обвинен в мятеже, после чего бежал в Бельгию.

21 декабря в Каталонии прошли внеочередные выборы, на которых партии, выступающие за отделение региона, получили в парламенте 70 кресел из 135. Больше всех мандатов завоевала партия Пучдемона «Вместе за Каталонию».


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