Птичий грипп убил сотни пингвинов

Министерство сельского хозяйства Намибии подтвердило, что первая вспышка высокопатогенных вирусов птичьего гриппа H5N8 привела к гибели более 200 пингвинов, сообщает «Синьхуа». Умершие от болезни птицы были сожжены на месте.

Эпидемия птичьего гриппа была впервые обнаружена 2 февраля на острове Халифакс в области Карас на юге страны. На острове обитает около 7 тысяч особей пингвинов.Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о штамме птичьего гриппа, который может представлять угрозу для человека. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова.

По её словам, речь идёт о вирусе H5N8, который ранее наблюдался только у пернатых, однако со временем приобрёл новые потенциально опасные свойства и преодолел межвидовой барьер.