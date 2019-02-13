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Птичий грипп убил сотни пингвинов

13 Февраля 2019 в 22:26
Птичий грипп убил сотни пингвинов

Министерство сельского хозяйства Намибии подтвердило, что первая вспышка высокопатогенных вирусов птичьего гриппа H5N8 привела к гибели более 200 пингвинов, сообщает «Синьхуа». Умершие от болезни птицы были сожжены на месте.

Эпидемия птичьего гриппа была впервые обнаружена 2 февраля на острове Халифакс в области Карас на юге страны. На острове обитает около 7 тысяч особей пингвинов.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о штамме птичьего гриппа, который может представлять угрозу для человека. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова.

По её словам, речь идёт о вирусе H5N8, который ранее наблюдался только у пернатых, однако со временем приобрёл новые потенциально опасные свойства и преодолел межвидовой барьер.

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