Понедельник
18 марта
USD 65.42
EUR 74.07
Горячие новости

Псковский губернатор разберется с травлей девочки, которая попросила у Путина мотоблок

18 Марта 2019 в 12:00
Псковский губернатор разберется с травлей девочки, которая попросила у Путина мотоблок

В Псковской области будет создана специальная комиссия, которая разберется с травлей семьи 12-летней девочки, написавшей письмо президенту РФ Владимиру Путину. Такое поручение сделал губернатор Михаил Ведерников, говорится на сайте местной администрации.

В комиссию вошли первый заместитель главы региона, руководство социальных комитетов области, детский омбудсмен, а также представители администрации Себежского района. Они отправятся в деревню Томсино и на месте оценят ситуацию вокруг семьи Перчиковых и, если потребуется, примут необходимые меры, передает «ФедералПресс».

Письмо президенту было написано в декабре 2018 года. В нем Тася Перчикова рассказывает о тяжелой жизни семьи и просит у Путина мотоблок или мини-трактор. После этого соседи обвинили семью в мошенничестве, назвав маму с дочкой «выскочками», и опубликовали обнаженное фото девочки в соцсетях, сообщает Ura.ru.

До российского президента послание не дошло, а региональные чиновники заявили матери, что «помочь ей не представляется возможным».

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.