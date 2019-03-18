Псковский губернатор разберется с травлей девочки, которая попросила у Путина мотоблок

В Псковской области будет создана специальная комиссия, которая разберется с травлей семьи 12-летней девочки, написавшей письмо президенту РФ Владимиру Путину. Такое поручение сделал губернатор Михаил Ведерников, говорится на сайте местной администрации.

В комиссию вошли первый заместитель главы региона, руководство социальных комитетов области, детский омбудсмен, а также представители администрации Себежского района. Они отправятся в деревню Томсино и на месте оценят ситуацию вокруг семьи Перчиковых и, если потребуется, примут необходимые меры, передает «ФедералПресс».

Письмо президенту было написано в декабре 2018 года. В нем Тася Перчикова рассказывает о тяжелой жизни семьи и просит у Путина мотоблок или мини-трактор. После этого соседи обвинили семью в мошенничестве, назвав маму с дочкой «выскочками», и опубликовали обнаженное фото девочки в соцсетях, сообщает Ura.ru.

До российского президента послание не дошло, а региональные чиновники заявили матери, что «помочь ей не представляется возможным».

