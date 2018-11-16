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Псковским детям вручили награды за спасение жизней людей

16 Ноября 2018 в 16:02
Псковским детям вручили награды за спасение жизней людей

Дети из Псковской области награждены за спасение жизни попавших в беду земляков. Все они получили медали «За спасение людей» и получили приглашение на Форум маленьких героев в Москву. Участвовавший в награждении заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак отметил, что ребята стали примером самоотверженности и небезразличного отношения к жизни других людей, сообщает er.ru.

Медали получили трое детей. Двое школьников из Великих Лук - шестиклассник Егор Иванов и семиклассник Никита Смирнов вытащили провалившуюся под лед реки девочку. Ранее этим ребятам также была вручена награда от МЧС России «За спасение погибающих на водах».

Награду «За спасение жизни» также получил 14-летний Сомон Каюмов из Островского района, который помог выбраться маленькому мальчику из канализационного колодца.

Форум маленьких героев организуется «Молодой Гвардией Единой России» и Патриотической платформой «Единой России». 6 декабря в Москве он пройдет во второй раз.

Ранее заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН заявил, что половое воспитание детей должно начинаться с 5-6 лет.

 

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