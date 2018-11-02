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Психологи посоветовали как можно больше рассказывать о своем отпуске

2 Ноября 2018 в 12:23
Психологи посоветовали как можно больше рассказывать о своем отпуске

Психологи из разных стран рассказали о способах продлить эффект от отпуска. По их словам, необходимо как можно с большим числом людей поделиться подробностями проведенного отдыха. В результате можно почувствовать себя гораздо счастливее, пишут «Известия».

Однако специалисты советуют не говорить другим людям о своих дорогих приобретениях в путешествиях, а также отелях.

Кроме того, психологи говорят, что из путешествий необходимо привозить сувениры – они долго будут напоминать о поездке.

Ранее «Левада-центр» выяснил, что большинство россиян провели летний отпуск на родине, отмечает RT.

При этом вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в эфире НСН рассказал, что, несмотря на результаты опроса, количество российских путешественников растет. Это касается как внутреннего, так и внешнего туризма.

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