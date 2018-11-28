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Психиатров в Бельгии подозревают в ошибочной эвтаназии

28 Ноября 2018 в 14:33
Психиатров в Бельгии подозревают в ошибочной эвтаназии

В Бельгии впервые истории началось расследование дела об ошибочной эвтаназии. Под подозрением криминалистов трое психиатров, сообщает The Guardian. Они одобрили просьбу об эвтаназии от 38-летней пациентки. Женщина страдала особой формой аутизма, которая была диагностирована у нее за два месяца до усыпления, пишет «Свободная пресса». Пациентка была подвергнута эвтаназии в 2010 году.

В 2017 году в полицию обратились ее родственники, которые обвинили медиков в отравлении, отмечает RT.

Ранее кандидат медицинских наук, пластический, челюстно-лицевой хирург Андрей Ковынцев в эфире НСН рассказал о причинах смерти пациентки частной московской клиники «Триумф Палас» во время операции по коррекции груди.

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