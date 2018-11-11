«Прозрачно и демократично». Бельгийский наблюдатель о выборах в ДНР

Проходящие в ДНР выборы главы республики и депутатов парламента «демократичные и проходят очень прозрачно». Такую оценку процессу голосования дал наблюдатель из Бельгии Франк Крейельман.

«Те выборы, которые я видел здесь, — они в целом демократичны и проходят очень прозрачно», — сказал Крейельман.



В ДНР и ЛНР сегодня выбирают глав республик и депутатов парламента. Порога явки на выборах нет, но, по данным ЦИК республик, она уже превысила 40% по каждой из территорий, пишет РИА Новости.

Это информацию подтвердил НСН и советник главы самопровозглашённой ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник. Он сообщил, что серьезных нарушений, способных повлиять на процесс голосования, в ДНР и ЛНР не зафиксировано. Для военнослужащих, находящихся на линии соприкосновения в республиках, организованы выездные избирательные комиссии.