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Провокация ВМС Украины в российских водах. Подробности

25 Ноября 2018 в 13:21
Провокация ВМС Украины в российских водах. Подробности

Украинские военные корабли, нарушившие российскую морскую границу утром в воскресенье, пятый час незаконно пребывают в российских территориальных водах. Об этом сообщили в крымском погрануправлении ФСБ.

«Уже пятый час в российских территориальных водах в акватории Чёрного моря продолжаются провокационные действия трёх судов ВМС Украины. Их цель понятна — создать конфликтную ситуацию в этом регионе», — приводит сообщение ведомства RT.

Российские пограничники также опубликовали фото нарушивших российскую границу украинских кораблей. В ФСБ напомнили, что Киев не подавал заявку на прохождение Керченского пролива.

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В ВМС Украины, тем временем, заявили, что российские пограничники первыми «осуществили откровенно агрессивные действия», протаранив буксир.

Сенатор Франц Клинцевич в эфире НСН отметил, что именно это и было целью украинской провокации – вызвать реакцию со стороны российских пограничников. И хотя Россия в своем праве, ее все равно обвинят по всем статьям.

По мнению сенатора, за провокацией ВМС Украины стоят «заокеанские партнеры». Не исключено, что совсем скоро в порту Одессы или Николаева появится 6-й флот ВМС США.

 

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