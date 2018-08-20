Протоирей допустил оскорбление чувств верующих другими верующими

В пресс-центре НСН Всеволод Чаплин рассказал, что религия имеет право заявлять о собственной исключительности и превосходстве над другими верами.

Протоирей Всеволод Чаплин заявил, что верующие имеют право настаивать на превосходстве своей религии над другими. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции НСН.

«Однозначно, верующие люди имеют право говорить, что именно их вера является истинной, а остальные являются ложными. Об этом говорится в священном писании, предании церкви, в религиозных традициях. В то же время никто не должен иметь права осквернять святыни тех вер, которые присутствуют в обществе», — заявил протоирей.

По его словам, необходимо ужесточить ответственность за осквернение святынь, которые для некоторых верующих «дороже жизни». Ответственность за «умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики» прописана в статье 5.26 Кодекса об административных правонарушениях. В настоящее время за осквернение святынь грозит денежный штраф. Протоирей Чаплин предложил ввести за это правонарушение уголовную ответственность. По его словам, святыни необходимо защищать не меньше, чем людей.

Напомним, в пресс-центре НСН проходит пресс-конференция, посвященная росту числа россиян, осужденных за экстремизм в интернете. В 2017 году за репосты, лайки и мемы были осуждены 604 человека, большая часть из которых получили реальные сроки.