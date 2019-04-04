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Протоиерей Сергий Привалов избран викарием Патриарха Московского и всея Руси

4 Апреля 2019 в 23:17
Протоиерей Сергий Привалов избран викарием Патриарха Московского и всея Руси

Члены Священного Синода постановили избрать викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Клинский» председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерея Сергия Привалова.

Место наречения и хиротонии протоиерея Сергия Привалова, по пострижении его в монашество и возведении в сан архимандрита, оставлено на благоусмотрение Святейшего Патриарха Кирилла.

57-летний Сергей Привалов — подполковник в отставке, кандидат богословия.

4 ноября 2001 года рукоположён в сан диакона. 16 апреля 2004 года рукоположён в сан священника. 9 мая 2010 года в кафедральном соборном храме Христа Спасителя патриарх Кирилл в числе пятерых священников, трудящихся в Синодальном отделе по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, возвёл его в сан протоиерея.

16 апреля 2016 года решением Священного синода назначен председателем Синодального отдела по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами.

12 марта 2019 года Указом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от освобождён от послушания клирика храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке и назначен настоятелем храма Благовещения Пресвятой Богородицы — Патриаршего подворья в Сокольниках города Москвы.

фото: pobeda.ru

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