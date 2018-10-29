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Противогололедную обработку дорог проведут в Москве

29 Октября 2018 в 23:58
Противогололедную обработку дорог проведут в Москве

В связи с ухудшением погодных условий в столице проведут выборочную противогололедную обработку дорог, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что противогололедными материалами, в частности, обработают мосты, тоннели, эстакады, набережные, путепроводы, затяжные подъемы и спуски, площадки торможения на остановках общественного транспорта, объекты рядом с ТЭЦ и открытыми водоемами, передает Агентство «Москва».

Ранее НСН сообщала, что автодорожная часть Крымского моста подготовлена к зиме. Специалисты подчеркнули, что в зимний период в регионе в течение суток часто фиксируются температурные переходы через 0 °С. А наличие ещё и высокой влажности в Керченском проливе резко увеличивает риск возникновения гололедицы на дороге.

Рабочие будут обрабатывать дорожное полотно специальным водно-солевым раствором. Для борьбы с гололедом на автодорожной части Крымского моста и подходах к нему специалисты подготовили более трёхсот тонн соли,



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