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Противодействовать «цветным революциям» будут на межпарламентском уровне

24 Декабря 2017 в 13:13
Противодействовать «цветным революциям» будут на межпарламентском уровне

Практика свержения законной власти в странах и провоцирование «цветных революций» требует серьезной оценки и реагирования на межпарламентском уровне. Такое мнение высказала спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на международной конференции по проблемам терроризма.

«Т­акие действия приводя­т к расширению зон, н­еконтролируемых госуд­арствами, разрушению ­государственных инсти­тутов», - сказал Вол­один, слова которого приводит РИА Новости.

Парламентарий отметил, что «территории этих стран становятся базой для распространения терроризма и межнациональных конфликтов». В связи с этим было бы правильным обсудить вопрос о противодействии «цветным революциям» на межпарламентском уровне.

Володин отметил, что вопросы противодействие вмешательству во внутренние дела государства сегодня особенно актуальны.

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