Противодействовать «цветным революциям» будут на межпарламентском уровне

Практика свержения законной власти в странах и провоцирование «цветных революций» требует серьезной оценки и реагирования на межпарламентском уровне. Такое мнение высказала спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на международной конференции по проблемам терроризма.
«Такие действия приводят к расширению зон, неконтролируемых государствами, разрушению государственных институтов», - сказал Володин, слова которого приводит РИА Новости.
Парламентарий отметил, что «территории этих стран становятся базой для распространения терроризма и межнациональных конфликтов». В связи с этим было бы правильным обсудить вопрос о противодействии «цветным революциям» на межпарламентском уровне.
Володин отметил, что вопросы противодействие вмешательству во внутренние дела государства сегодня особенно актуальны.