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Против главы Северо-Кавказского управления Ростехнадзора возбуждено дело

15 Ноября 2018 в 20:49
Против главы Северо-Кавказского управления Ростехнадзора возбуждено дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении руководителя Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Тимофея Пана и главного госинспектора Ростовского территориального отдела Александра Литвинова, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Уточняется, что инкриминируемые деяния произошли при исполнении служебных обязанностей, связанных с осуществлением ими функций по контролю и надзору в области промышленной безопасности и непривлечению к административной ответственности руководства ООО «Сулинуголь», осуществляющего незаконную деятельность по обогащению полезных ископаемых.

Оперативное сопровождение осуществляется органами ФСБ России.

Ранее НСН сообщала, что обыски проводятся у руководителя Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Григория Сабликова. В отношении чиновника было заведено уголовное дело по обвинению в покровительстве строительным саморегулируемым организациям северной столицы. Сумма хищений оценивается в 4 миллиарда рублей.

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