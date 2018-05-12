Протесты в Тбилиси: Люди требуют отставки премьера

В столице Грузии Тбилиси проходят акции протеста после прошедших в ночных клубах страны задержаний наркодилеров. Собравшиеся в центре города требуют отставки премьер-министра страны Георгия Квиркиашвили и министра внутренних дел Георгия Гахарии.

Как заявляют организаторы акции в центре Тбилиси, собравшиеся выступают против насилия, а также требуют свободы и соблюдения прав.

«С сегодняшнего дня все мы должны защищать наши права, мы верим, что ни клуб, ни фестиваль и ни мирная акция не проводится только ради тусовки, мы не наркоманы. Будьте свободными!», — приводит РИА Новости слова организаторов акции.

Ранее сообщалось, что ВМД Грузии провело обыски в популярных тбилисских клубах «Бассиани» и «Галери». Операция по выявлению фактов реализации наркотиков на территории этих заведений готовилась три месяца. После обысков посетители клубов устроили стихийную акцию протеста в центре города.