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Протестующие назвали Белый дом «пристройкой Кремля»

23 Июля 2018 в 07:36
Протестующие назвали Белый дом «пристройкой Кремля»
Фото: Twitter // Adam Parkhomenko
Неделю спустя после резонансной встречи американского президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки, возле Белого дома продолжают проходить протесты, сообщает Североамериканское бюро НСН

Акция была организована бывшим советником экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Адамом Пархоменко. Протестующие высказывают свое недовольство близкими отношениями Трампа и Путина и нежеланием главы Белого дома критиковать российского президента. В связи с этим демонстранты называют Белый дом «пристройкой Кремля».

Протестующие получили широкую поддержку в соцсетях и собрали более 50 тысяч долларов, которые позволят им продолжать свою акцию еще несколько дней, пишет Newsweek.

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