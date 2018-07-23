Протестующие назвали Белый дом «пристройкой Кремля»

Фото: Twitter // Adam Parkhomenko

Неделю спустя после резонансной встречи американского президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки, возле Белого дома продолжают проходить протесты, сообщаетАкция была организована бывшим советником экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Адамом Пархоменко. Протестующие высказывают свое недовольство близкими отношениями Трампа и Путина и нежеланием главы Белого дома критиковать российского президента. В связи с этим демонстранты называют Белый дом «пристройкой Кремля».Протестующие получили широкую поддержку в соцсетях и собрали более 50 тысяч долларов, которые позволят им продолжать свою акцию еще несколько дней, пишет Newsweek.