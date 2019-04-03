Проснулись медведи в Московском зоопарке

В Московском зоопарке вышли из спячки медведи. Сообщается, что два гималайских и один бурый камчатский медведь проспали около четырех месяцев, пишет RT.

Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова сообщила, что «жители зоопарка» хорошо себя чувствуют, однако пока что остаются сонными. Она уточнила, что для того, чтобы медведи окончательно пришли в себя после долгой спячки, им потребуется несколько недель. В связи с этим сотрудники зоопарка просят своих посетителей не шуметь у вольеров.

Сейчас, чтобы восстановить силы животных, их кормят растительной пищей, в том числе, яблоками, грушами и виноградом, а также постепенно начинают вводить в рацион рыбу и мясо.