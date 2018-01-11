Прощание с Шаинским пройдёт 12 января в Сан-Диего

Прощание с композитором Владимиром Шаинским пройдёт в США 12 января. Вечер памяти состоится в музыкальной студии Crown Dance в Сан-Диего. Туда смогут попасть как родные музыканта, так и поклонники его творчества. Об этом рассказала вдова Шаинского Светлана, пишет ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что прощание с композитором в Москве пройдёт 16 января в Доме литераторов, сообщает «Свободная пресса» . Однако вдова Шаинского рассказала, что точная дата пока что уточняется.

Напомним, композитор скончался 25 декабря на 93 году жизни.





