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Прощание с режиссером Хуциевым состоится в Доме кино

19 Марта 2019 в 15:56
Прощание с режиссером Хуциевым состоится в Доме кино

Прощание с народным артистом СССР Марленом Хуциевым пройдет в Большом зале Дома кино в четверг, 21 марта. В пресс-службе Союза кинематографистов России сообщили, что начало церемонии назначено на 11 часов, пишет АГН «Москва».

Накануне, 20 марта в 18:30, в Храме Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах пройдет отпевание народного артиста.

Советский и российский кинорежиссер, народный артист СССР Марлен Хуциев скончался утром 19 марта. Ему было 93 года. Он работал режиссером на Одесской киностудии, на киностудии им. М.Горького, а также на «Мосфильме».

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