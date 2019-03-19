Прощание с режиссером Хуциевым состоится в Доме кино

Прощание с народным артистом СССР Марленом Хуциевым пройдет в Большом зале Дома кино в четверг, 21 марта. В пресс-службе Союза кинематографистов России сообщили, что начало церемонии назначено на 11 часов, пишет АГН «Москва».

Накануне, 20 марта в 18:30, в Храме Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах пройдет отпевание народного артиста.

Советский и российский кинорежиссер, народный артист СССР Марлен Хуциев скончался утром 19 марта. Ему было 93 года. Он работал режиссером на Одесской киностудии, на киностудии им. М.Горького, а также на «Мосфильме».