Прощание с актрисой Натальей Кузнецовой пройдёт 1 августа

Церемония прощания с актрисой Театра имени Ермоловой Натальей Кузнецовой состоится 1 августа в 11:00 в Боткинской больнице, сообщает РИА Новости. Об этом рассказала заместитель худрука театра Галина Боголюбова.

Отмечается, что там же пройдёт и отпевание покойной. Кузнецова будет похоронена на Митинском кладбище.

Ранее стало известно, что причиной смерти артистки стало онкологическое заболевание, пишет Ura.ru. Актриса скончалась на 56-м году жизни. Как отмечает RT, Кузнецова более 30 лет играла на сцене Театра имени Ермоловой, а также была известна по участию в сериалах «Сваха», «Жуков» и «Дураки умирают по пятницам».