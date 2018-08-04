Прощание с актером Мартыновым прошло в Москве

В Москве проводили в последний путь Заслуженного артиста Юрия Мартынова, который умер на 85 оду жизни. Прощание прошло в клинике имени Семашко, передаёт Газета.ру . Похоронят актёра в Пушкинском районе Московской области рядом с женой. Мартынов скончался 2 августа в результате сердечного приступа.

Юрий Мартынов окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии, как тогда назывался ВГИК имени С. А. Герасимова. Ещё студентом, в 1957 году он дебютировал в кино, снявшись в картине «Дело было в Пенькове».

С 1960-го года актер бессменно работал в московском театре киноактера. На счету Мартынова более 120 эпизодических ролей в кино. Среди них — «Жестокий романс», «Вокзал для двоих», «Тени исчезают в полдень», «Неуловимые мстители», «Тот самый Мюнхгаузен».

Юрий Мартынов также принимал участие в дублировании зарубежных фильмов.