Прощание с академиком Александром Тигановым состоится в субботу

Отпевание и прощания с Александром Сергеевичем Тигановым состоится в субботу 9 марта в 10.30 в здании Научного центра психического здоровья.

Научный руководитель Научного центра психического здоровья, выдающийся ученый, ведущий специалист в области современной клинической психиатрии и психофармакологии, академик Российской академии наук, заслуженный деятель науки РФ, кавалер ордена Почета, доктор медицинских наук, профессор Александр Сергеевич Тиганов скончался 4 марта.

С 1988 г. одновременно с заведованием кафедрой психиатрии РМАПО А.С.Тиганов стал заместителем директора по научной работе, а затем директором Научного центра психического здоровья, занимая эту должность в течение 21 года. С 1995 г. Александр Сергеевич — главный специалист Медицинского центра Управления делами Президента Российской Федерации.

Тиганов в течение многих лет был членом редколлегии журнала психиатрии и неврологии им.С.С. Корсакова, Русского медицинского журнала.



фото: medq.ru