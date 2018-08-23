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Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве за два месяца

23 Августа 2018 в 12:17
Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве за два месяца

Ночь со среды на четверг, 23 августа, стала в Москве самой холодной с середины июня. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос». Температура в столице сегодня утром составила плюс 8,6 градусов. Это была самая прохладная ночь за более чем два месяца, передает RT.

В Московской области было еще холодней. В частности, в Михайловском температура воздуха опустилась до 3,4 градусов выше ноля. Почти также зябко было в Черустях, Новом Иерусалиме, Волоколамске, в Клину и Серпухове, пишет «Газета.ру».

В четверг днем синоптики обещают до плюс 21 градуса.

 

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