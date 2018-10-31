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Пропавшую мать с пятью детьми разыскивают в Карелии

31 Октября 2018 в 21:20
Пропавшую мать с пятью детьми разыскивают в Карелии

Служба судебных приставов Карелии объявила в розыск мать с пятью детьми в возрасте от 4 до 12 лет. 36-летняя женщина, являющаяся должником, исчезла больше недели назад из города Костомукша, сообщает РИА «Новости».

В службе судебных приставов пока не комментируют, по каким причинам женщина была объявлена в розыск, кроме того, что это было сделано по решению суда.

На практике практически нет случаев, когда за похищение ребенка одним из родителей было назначено реальное наказание. Об этом заявила адвокат, специалист в области защиты прав женщин и детей от насилия Юлия Исаева в ходе пресс-конференции НСН на тему: «Родительские войны. Как похищают собственных детей?»



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