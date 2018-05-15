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Пропавший без следов малазийский Boeing пилот разбил намеренно

15 Мая 2018 в 08:32
Пропавший без следов малазийский Boeing пилот разбил намеренно

Пилот малазийского самолета Boeing 777-200, бесследно исчезнувший в марте 2014 года в Индийском океане, специально произвел крушение. Такой вывод сделали эксперты, занимавшиеся изучением произошедшего. Они утверждают, что командир пассажирского лайнера Захария Ахмад Шах осознанно выключил системы обнаружения, сообщает РИА Новости. Отмечается, что пилот вел самолет на границе зон ответственности Малайзии и Таиланда, желая таким образом запутать диспетчеров.

Эксперты заявляют, что Ахмад Шах хотел покончить с собой и в результате погибли также все находившиеся на борту самолета.

«Он собирался убить себя. К сожалению, вместе с собой он убил всех пассажиров. Это было сделано намеренно», — заявил экс-руководитель Бюро безопасности транспорта Канады Лэрри Вэнс.

Малазийский Boeing 777-200 в ночь на 8 марта 2014 года пропал с радаров, пишет Ura.ru. Лайнер направлялся из Куала-Лумпура в Пекин. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Предполагается, что самолет упал в воду в южной части Индийского океана. Поисковая операция никаких результатов не дала.

 

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