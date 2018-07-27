Пропавшего мальчика нашли в Подмосковье

В ходе розыскных мероприятий на дороге в Ступинском районе Московской области нашли пропавшего 11-летнего мальчика, сообщила Агентству «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

Это стало результатом слаженной работы следователей, полицейских и волонтеров,. Ребенок передан медикам, которые оценят его состояние здоровья. Следователи займутся установлением причин, способствовавших самовольному уходу ребенка из семьи.

Ранее СК возбудил уголовное дело после исчезновения ребенка.