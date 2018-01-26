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Пропавшее судно «Восток» попробуют найти из космоса

26 Января 2018 в 09:21
Пропавшее судно «Восток» попробуют найти из космоса

Пропавшее в Японском море судно «Восток», на борту которого 21 россиянин, попытаются найти из космоса. Глубина моря в районе поиска около 3 тысяч метров. Известно, что к поискам подключится самолет Бе-200, который уже вылетел из Владивостока, сообщает РЕН ТВ. В поисково-спасательной операции на данный момент участвуют судно «ФЕСКО-Диомид» и морской спасательный буксир «Спасатель Заборщиков».

Кроме того, планируется привлечь два вертолета Ми-8. Погода в районе поисков штормовая. Накануне утром рыболовное морозильное судно перестало выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Напомним, пропавшее судно ищут уже второй день после аварийного срабатывания радиобуя. После этого «Восток» не выходил на связь. На месте поисков продолжается шторм, поэтому работа спасателей затруднена, сообщает «Свободная Пресса».

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