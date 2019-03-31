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Пропала самая дорогая в мире картина

31 Марта 2019 в 15:54
Пропала самая дорогая в мире картина

Из филиала французского Лувра в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) пропала самая дорогая картина в мире. Речь идет о работе Леонардо да Винчи под названием «Спаситель мира», пишет Газета.ру.

Уточняется, что сотрудники музея а Абу-Даби не смогли сообщить, где в данный момент находится картина. Работники парижского Лувра также не располагают сведениями о пропавшем полотне.

Сообщается, что картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» должна была быть выставлена в Лувре ОАЭ еще в сентябре прошлого года, однако показ произведения искусства был перенесен по неизвестным причинам на неизвестный срок.

«Спаситель мира» ранее считался утраченным, в 2017 году был обнаружен после покупки полотна частным коллекционером более чем за $450 млн.

Ранее психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН рассказал, что не верит в спонтанность кражи картины Куинджи.

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