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Пролет МКС вблизи Луны можно увидеть в столичном регионе

11 Января 2018 в 00:55
Пролет МКС вблизи Луны можно увидеть в столичном регионе

Сегодня рано утром, в 6.10.50 по московскому времени, в некоторых регионах Подмосковья, при условии ясной погоды в широкоугольный бинокль будет виден транзит МКС по диску Луны, а также Юпитер, Марс и спутники Юпитера.

Станция будет похожа на яркую быстро движущуюся и немерцающую звезду белого цвета, который по мере движения МКС и захода в тень Земли, может сменяться на красновато-оранжевый.

Полоса транзита шириной 18 километров пройдет по западу и югу Московской области и далее через Рязань, сообщает РИА «Новости».

Международная космическая станция — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. МКС — совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран: США, Россия, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция. Первоначально в составе участников были Бразилия и Великобритания.

В 2018 году будет отмечаться 20-летие создание МКС.

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